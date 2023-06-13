Eskişehir´de Cayrokopterli trafik denetimi

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, jandarma envanterine yeni katılan hava aracı `Cayrokopter´ ile trafik kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 15 sürücüye, toplam 19 bin 873 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Genel Komutanlığı envanterine yeni katılan hava aracı `Cayrokopter´ ile trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla havadan denetim yaptı. Eskişehir-Seyitgazi kara yolundaki jandarma trafik kontrol noktasındaki denetimlerde 296 araç kontrol edildi. Emniyet kemeri takmamak, geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek gibi ihlallerden 15 sürücüye, toplam 19 bin 873 lira ceza uygulandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN
2023-06-13 16:31:45
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