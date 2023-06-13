Kızını öldüren torunu ve azmettirmekle suçlanan damadının en ağır cezayı almasını istedi



Engin ÖZMENSarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, annesi Serap Bor'u (35) pompalı tüfekle öldürüp, 3 komşusunu da yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan İ.A. (15) ile onu azmettirdiği öne sürülen babası Erkan A.´nın (42) yargılanmasına kapalı oturumla devam edildi. Öldürülen Serap Bor´un annesi Cennet Bor, duruşma öncesinde gözyaşlarına hakim olamayıp, "Dünyada tek bir şey için yaşıyorum, kızımın kanı yerde kalmasın. Ölene kadar onlara ceza versinler. Hayatta başka bir şey için çabalamıyorum" dedi.

Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi´nde oturan Serap Bor, geçen yıl 19 Mayıs'ta evine gelen, babası Erkan A. ile yaşayan oğlu İ.A. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. İ.A., evde ekmek yapmak için toplanan komşular Ayşe Altın (60), Döndü Çayır (61) ve Türkan Çimen'i (50) de yaralayıp kaçtı. Polis, İ.A. ile Erkan A.'yı, olayın yaşandığı mahallede farklı sokaklarda yaya olarak yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan baba ve oğlu tutuklandı.

İ.A. ile onu azmettirdiği öne sürülen babası Erkan A. hakkında Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, İ.A. hakkında 'üst soydan akrabayı töre saiki ile tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine olay tarihinde 15 yaşını tamamlamadığı için 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca Bor'un 3 komşusunu da pompalı tüfekle yaraladığı gerekçesiyle 4 yıla kadar hapis talep edildi. Erkan A. hakkında ise 'üst soydan akrabayı töre saiki ile tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

ANNE BOR: TEK İSTEĞİM CEZA ALMALARI

Eskişehir 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde duruşma öncesinde, kentteki kadın platformu üyeleri Adliye Sarayı önünde Serap Bor´un ailesine destek için toplandı. Platform üyeleri kadın cinayetlerine dikkat çekerken, Serap Bor´un annesi Cennet Bor ise adalete güvendiğini ve sanıkların ceza almasını beklediğini söyledi. Adliye önünde gözyaşlarına hakim olamayan Cennet Bor, "Dünyada tek bir şey için yaşıyorum, kızımın kanı yerde kalmasın. Ölene kadar onlara ceza versinler. Hayatta başka bir şey için çabalamıyorum. Tek dileğim onların ceza alması, başka bir şey istemiyorum. Tek dileğim bu. Kızım orada 15 sene çile çekti. Korkuyla yaşadı kızım. Bizi tehdit ederek kızımı elinde tuttu. Bunu biliyoruz, hep de söylüyorum. Başka bir şey istemiyorum. Tek dileğim onların ceza alması" diye konuştu.

DURUŞMALAR `KAPALI´ GÖRÜLÜYOR

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşması kapalı olarak görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklardan İ.A. SEGBİS ile bağlanırken, Erkan A. ile Serap Bor'un avukatları ile yakınları ise salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, iki sanığında tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 19 Eylül´e erteledi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN

2023-06-13 17:46:42



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