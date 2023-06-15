Eşini sırtından bıçaklayan kocaya indirimsiz 16 yıl hapis



Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)-ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesinde tartıştığı eşi Ülviye Yüksel'i (43) sırtından 2 kez bıçaklayarak ağır yaralayan Ali Yüksel (34), 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan indirimsiz 16 yıl hapse mahkum edildi.

Emek Mahallesi Gülsever Sokak'taki apartmanın 2'nci katındaki dairede oturan Ali-Ülviye Yüksel çifti arasında, geçen yıl ocak ayında tartışma çıktı. Çıkan kavgada Ali Yüksel, mutfaktan 32 santimetre uzunluğundaki ekmek bıçağı ile eşini 2 kez sırtından bıçaklayıp, ağır yaraladı. Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 4 çocuk annesi Ülviye Yüksel, tedavi altına alındı. Ali Yüksel, polis ekiplerince gözaltına alınıp, tutuklandı.

'HALÜSİNASYON GÖRDÜM, BIÇAKLADIM'

Ali Yüksel'in, ifadesinde, eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini ve bu nedenle tartıştıklarını belirterek, "Beni aldattığından şüphelendim, o kişileri evde halüsinasyon olarak gördüm, hissettim. Bu nedenle tartıştık. Ben de tartışma sırasında kendime hakim olamadım, bıçakladım" dedi. Ali Yüksel hakkında Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. İddianamede; Yüksel için 'eşini kasten öldürmeye teşebbüs' suçlaması ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Hastanede tedavisi tamamlanan Ülviye Yüksel ise taburcu edildi.

İNDİRİMSİZ 16 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Ali Yüksel ile taraf avukatları katıldı. Mahkemede son sözü sorulan Yüksel, öldürme kastı olmadığını belirterek, "Öldürme kastım olmuş olsaydı; bu neticeyi rahatlıkla alabilirdim. Ancak benim kastım; öldürmek değildir. Tahliyemi istiyorum" dedi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanığı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan indirimsiz 16 yıl hapse mahkum edip, tutukluluk halinin de devamına karar verdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-06-15 10:30:37



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