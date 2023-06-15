Evinin bodrumuna sera kuran uyuşturucu şüphelisine gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´in Seyitgazi ilçesinde jandarmanın bir eve yaptığı baskında, bodrum katta iklimlendirme sistemi kurarak saksılarda skunk bitkisi yetiştiren M.E.G. gözaltına alındı.
Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.E.G.´nin evinin bodrumunda uyuşturucu imal ettiği bilgisi üzerine harekete geçti. Bir süre izlenen eve baskın yapan jandarma ekipleri M.E.G.´yi gözaltına aldı. Evde yapılan incelemede folyolarla sarılmış ve vantilatörlerin yer aldığı iklimlendirme sistemi düzeneği, 362 gram kurutulmuş skunk, saksılarda 35 kök skunk bitkisi 0,5 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca, çeşitli çaplarda 41 fişek, 2 motosiklet plakası, kaydı olmayan ve uyuşturucu naklinde kullanıldığı düşünülen motosiklet ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen M.E.G. hakkında `uyuşturucu imal etmek ve ticareti´ suçundan işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2023-06-15 17:24:11
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