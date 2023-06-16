Eskişehir merkezli 3 ilde ikinci el araç sahiplerini dolandıran şüphelilere operasyon: 28 gözaltı



Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR merkezli 3 ilde, ikinci el otomobil sahiplerini sahte para transferi yöntemiyle 3 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 5'i kadın, 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin satın alacakları otomobiller için sahiplerine saat 16.00'den sonra anlaştığı ücreti, havale yoluyla sahte dekontla göndermiş gibi gösterip noter satışının ardından ödemeyi iptal ederek dolandırdıkları ortaya çıktı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet sitesine ikinci el otomobil satış ilanı veren araç sahiplerinin sahte para transferi yöntemiyle dolandırıldığı ihbarlarıyla soruşturma başlattı. Dolandırıcılık olaylarına karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik Eskişehir merkezli Bursa ve Antalya´da operasyonda düzenlendi, 5'i kadın, 28 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 2 tabanca, 3 şarjör, 26 mermi, çok sayıda dijital materyal ve araç satış sözleşmesi ele geçirildi. Bursa ve Antalya'da gözaltına alınan şüpheliler Eskişehir'e getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin internette satışa çıkarılan araçlar için sahiplerine saat 16.00'dan sonra anlaştığı ücreti, havale yoluyla bilgisayar ortamında hazırlanmış sahte dekontla göndermiş gibi gösterip, noter satışının ardından ödemeyi iptal ederek dolandırdıkları tespit edildi.

Şüphelilerin son 3 ayda 11 araç sahibini aynı yöntemle yaklaşık 3 milyon lira dolandırdıkları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin ikinci el otomobil sahiplerinden noter üzerinden satın aldıkları otomobilleri vakit kaybetmeden suç ortakları olan diğer arkadaşlarının üzerine yaptıkları, bu kişilerinde aynı anda farklı noterlerden arabayı üçüncü kişiler üzerine satış gösterdiği anlaşıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN

2023-06-16 10:22:15



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