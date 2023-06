Bozkırın ortasında plaj voleybolu heyecanı

Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de özel olarak getirilen sahil kumuyla oluşturulan 2 farklı sahada 35 takımla plaj voleybolu turnuvası düzenlendi. Denizi olmayan bozkırın ortasındaki turnuva heyecanlı maçlara sahne olurken, Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu Yöneticisi Oğuz Değirmenci, "Biz Eskişehir'e ayrıca bir önem veriyoruz. Bozkırın ortasında plaj voleybolunu canlandırmak üzere buradayız. Güzel de bir katılım oldu. Şu anda 35 takımın üzerinde bir kayıt var" dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu ile Tepebaşı Belediye Başkanlığı´nın işbirliğiyle Bozkırın ortasındaki Eskişehir´de plaj voleybolu turnuvası düzenlendi. Turnuva için özel olarak kente getirilen sahil kumuyla, Hoşnudiye Mahallesi´nde 2 plaj voleybolu sahası hazırlandı. Fileleri ve tribünleri oluşturulan sahadaki turnuvaya 2´şer oyunculu 35 takım katıldı. Kentte 34 dereceyi aşan sıcak havada oynanan plaj voleybolu turnuvası heyecanlı maçlara sahne oldu. Sıcak havada sporcuların zorlandığı maçlar sırasında bazı oyuncuların sıcak kumlara çorap giyerek önlem aldıkları görüldü. Türkiye Voleybol Federasyonu´nun organizasyon ortağı olan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da plaj voleyboluna gerekli desteği vereceklerini belirterek, sporculara başarılar diledi.

DENİZİ YOK AMA PLAJ VOLEYBOLU VAR

Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu yöneticisi Oğuz Değirmenci, denizi olmamasına rağmen plaj voleybolunda Eskişehir´e ayrı bir önem verdiklerini söyledi. Daha büyük organizasyonları Eskişehir´e getirerek plaj voleybolunu geniş kitlelere ulaştırmak istediklerini ifade eden Değirmenci, "Türkiye Voleybol Federasyonu olarak, bizim aynı anda 3 etkinliğimiz oluyor bu hafta sonu sadece. İstanbul'da, Samsun'da ve Eskişehir'de. Ama biz Eskişehir'e ayrıca bir önem veriyoruz. Bozkırın ortasında plaj voleybolunu canlandırmak üzere buradayız. Güzel de bir katılım oldu. Şu anda 35 takımın üzerinde bir kayıt var. Yaklaşık 100 kişi sadece bugün ki organizasyona katılacak. Türkiye'de ki diğer resmi organizasyonları, daha büyük organizasyonları yine Eskişehir'e getirmeyi planlıyoruz. Plaj voleybolu, kum voleybolu artık bildiğiniz üzere Olimpiyatlarda bile, 1996 yılından beri oynanıyor. O zamandan bu zamana bir çok yerde oynatıldı. Londra'da bile şehir merkezinde oynatıldı. 2024 Paris Olimpiyatları'nda Eyfel kulesinin önünde oynatılacak plaj voleybolu. Artık plaj voleybolunun adı öyle. Oradan çıktığı için ama artık dünyanın her yerinde mekan fark etmeksizin plaj voleybolu oynatılıyor" dedi.

Avrupa'da, Amerika'da sadece plajlarda değil, parklarda, üniversitelerde, okulların içerisinde kum sahaların olduğunu ve plaj voleybolunun çok yaygın hale geldiğini belirten Değirmenci, "Bizim de amacımız voleybolu Türkiye'de her yerde yaymak. Bu sloganla zaten biliyorsunuz başkanımız Akif Üstündağ büyük bir atılım başlattı. Bizde Voleybol Federasyonu olarak elimizden geleni yapıyoruz. Olimpik sporcuları Eskişehir'e getirmeyi planlıyoruz. İnşallah çok keyifli organizasyonlar bizleri bekliyor" şeklinde konuştu.

`DENİZ YOK, EVDE DUŞA GİDECEĞİZ´

Turnuvada karşılaştıkları takiplerini 2-0 yenen Esin Karakaş ve Başak Kıraç çifti, sıcak havada zorlandıklarını ancak plaj voleybolundan çok keyif aldıklarını söyledi. Takım oyuncularından Esin Karakaş, maçlar sırasında sıcak kum nedeniyle ayaklarının yandığını söyledi. Play voleybolu oynadıktan sonra denize girmeyi çok istediklerini kaydeden Karakaş, "Öncelikle güneş çok fazla olduğu için ayaklarımız, çorap giymemize rağmen yandı. Bu güneşte zıplamak gerçekten çok zor oluyor. Ama takım arkadaşım Başak'la birlikte çok iyi anlaştık. O yüzden diyaloğumuz çok iyiydi. Ama plaj voleybolu, salon voleybolundan çok farklı. Burada ayaklarımız devreye giriyor ve daha hızlı olmamız gerekiyor. Daha yorucu bir voleybol. Güneşin altında oynamaya çalıştık ve her defasında kafamızdan aşağıya su döktük. Ama ne kadar zor olsa da çok keyif aldık. Valla şu an yanımızda deniz olsaydı hemen oraya atlayacaktık. Ama eve gidince duş alacağız maalesef böyle bir yer Eskişehir" ifadelerini kullandı.

`HER MOLADA KAFAMIZDAN AŞAĞIYA SU DÖKTÜK´

Başak Kıraç da sıcak havada ve kumda zorlandıkları ancak çok eğlendiklerini belirterek, "Açıkçası salon voleyboluna çok daha zordu. Yukarıda güneşin olması bizi çok yordu, çok terletti. Her molada kafamızdan aşağıya su döktük. Cidden çok yorulduk ama çok eğlenceliydi. Ben çok memnun kaldım. Yani bir daha olsa bir daha oynarım gerçekten. Aslında bu şartlarda, böyle bir şey olması müthiş bir organizasyon, bize de çok güzel şartlar sağlandı. Biz de katılımı gerektiği gibi sağladık. Çok mutluyuz böyle bir organizasyona katıldığımız için" dedi. Turnuva Pazar akşamına kadar devam edecek. (DHA)GÖRÜNTÜ DKÜMÜ:

Plaj voleybolu ile ilgili bilgilendirme

Bilgilendirmeyi dinleyenler

Ahmet Ataç Konuşma

Oğuz Değirmenci Röp

Maç öncesi yazı tura

İlk voleybol maçı

Hakemler detay görüntü

İkinci voleybol maçı

Esra Karakaş Röp

Başak Kıraç Röp

Maç sonu tebrikDHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN

