TACİZ ŞÜPHELİSİNİ MAHALLELİ DARBETTİ



Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de küçük bir erkek çocuğunu rahatsız ettiği iddia edilen Suriye uyruklu A.E., toplanan mahalleli tarafından darbedildi. Sığındığı ev taşlanan ve başından yaralanan Suriye vatandaşı hastaneye kaldırılırken, polis mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Sütlüce Mahallesi´nde oturan Suriye uyruklu A.E., iddiaya göre Uluzafer Caddesi´nde küçük bir erkek çocuğunu taciz etti. Olayı fark eden çocuğun ailesinin tepki göstermesi üzerine toplanan mahalleli, Suriyeli uyruk A.E.´ye saldırarak, darbetti. A.E.´nin sığındığı sokaktaki bir ev ise taşlandı. Camları kırılan evden polis ekiplerince çıkarılan ve başından yaralanan A.E., Yunus Emre Devlet Hastanesi´ne götürülerek tedavi altına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mahallede geniş güvenlik tedbiri alınarak, toplanan kalabalık dağıtıldı. Erkek çocuğu ve ailesi ise ifadeleri için Çocuk Şubesi Müdürlüğü´ne götürüldü. Suriye uyruklu A.E.´nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü:

-Mahalledeki kalabalık

-Polis ekipleri

-Kalabalığın dağıtılması

-Taşlanan ev kırılan cam

-Evin içindeki taşlar

-Evin dışardan görüntüsü

-Polis ve sokak

-Genel görüntülerDHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-06-20 00:54:23



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