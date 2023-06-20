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Boşandığı eşinin motosikletine çarpıp, ölümüne neden oldu; cinayetten tutuklandı

DHA

Boşandığı eşinin motosikletine çarpıp, ölümüne neden oldu; cinayetten tutuklandı


Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de İdris Güneş (42), geçen yıl boşandığı, ancak aynı evde yaşamaya devam ettiği Beyhan Gökçe´nin (39) kullandığı motosiklete, otomobiliyle çarparak ölümüne neden oldu. Olay öncesi Gökçe ile tartışma yaşadığı tespit edilen Güneş, çıkarıldığı mahkemece `eski eşi tasarlayarak kasten öldürme´ suçundan tutuklandı. Güneş´in ifadesinde kazanın bir `tesadüf´ olduğunu savunarak, "Çarptığım kişinin eşim olduğunu bilmiyordum. Araçtan indiğimde eşim olduğunu fark ettim" dediği belirtildi.
Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi´nde oturan inşaat ustası İdris Güneş ve Beyhan Gökçe, 13 yıllık evliliklerinin ardından geçen sene boşandı. Çift, boşandıktan sonra çocukları için aynı evde yaşamaya devam etti. İddiaya göre yaklaşık 20 gün önce Beyhan Gökçe, İdris Güneş´in cep telefonunda başka kadınlarla konuşmalarını görüp evden gitmesini istedi. Evden çıkan İdris Gökçe, 15 Haziran akşamı 20.30 sıralarında tekrar eve gidip barışmak için Beyhan Gökçe ile konuştu. Bu sırada yine cep telefonuna başka kadınlardan mesajlar geldiğini gören Beyhan Gökçe ve İdris Güneş arasında tartışma yaşandı. İdris Güneş tartışmanın ardından 10 DBA 53 plakalı otomobille ayrıldı. Yaklaşık 3 dakika sonra da Beyhan Gökçe kendisine ait 26 ADP 570 plakalı motosikletle evden çıktı.
OTOMOBİLİ ÜZERİNE SÜRÜP, MOTOSİKLETLİ ESKİ EŞİNE ÇARPTI
İdris Güneş iddiaya göre eski eşi Beyhan Gökçe´yi otomobille takip edip, Ali Çetinkaya Caddesi´nde bilerek üzerine sürerek çarptı. Yaralanan Gökçe, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Gökçe, bir gün sonra hayatını kaybetti.
TESADÜF KAZA DEDİ; CİNAYETTEN TUTUKLANDI
Gözaltına alınan İdris Güneş, işlemlerinin arından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusundan sonra sulh ceza hakimliğine çıkarılan İdris Güneş, `eski eşi tasarlayarak kasten öldürme´ suçlamasıyla tutuklandı. İfadesinde olayın `tesadüf´ bir kaza olduğunu öne süren Güneş´in "Çarptığım kişinin eşim olduğunu bilmiyordum. Yoldan `U´ dönüşü yapmak istediğim sırada, yolu kontrol ettim, fakat kimseyi görmedim. Sonrasında kaza gerçekleşti. Araçtan indiğimde eşim olduğunu fark ettim" dediği öğrenildi.
Beyhan Gökçe´nin cenazesi geçen 17 Haziran günü Odunpazarı ilçesine bağlı Gültepe Camisi´ndeki cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı´nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2023-06-20 16:01:29

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