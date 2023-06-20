Eskişehir´de terör operasyonu; 3 gözaltı

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına lojistik destek sağladıkları tespit edilen şüpheliler M.S.K., B.A. ve M.K.´yi takibe aldı. Bir süre izlenen şüphelilere yönelik Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı kararı verdi. 1´i Kahramanmaraş´ta 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Eskişehir'de geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2023-06-20 17:16:09



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