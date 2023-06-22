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Otomobil kataner direğine çarptı; tramvay seferleri durdu

DHA

Otomobil kataner direğine çarptı; tramvay seferleri durdu


ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de otomobilin tramvay yolundaki kataner direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri durdu.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Odunpazarı ilçesi Yenidoğan Mahallesi Türker Sokak´ta meydana geldi. Taner Dal´ın kontrolünü yitirdiği 34 DTR 716 plakalı otomobil tramvay yolunda elektrik akımını sağlayan kataner direğine çarptı. Kazada, sürücü Dal´ın yanında bulunan kişi yaralandı.
Kataner direğinin hasar görmesi nedeniyle bölgedeki tramvay seferleri durdu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı Estram Tramvay İşletmesi ekiplerinin seferlerin yeniden başlatılması için çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2023-06-22 10:46:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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