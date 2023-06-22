Otomobil kataner direğine çarptı; tramvay seferleri durdu

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de otomobilin tramvay yolundaki kataner direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri durdu.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Odunpazarı ilçesi Yenidoğan Mahallesi Türker Sokak´ta meydana geldi. Taner Dal´ın kontrolünü yitirdiği 34 DTR 716 plakalı otomobil tramvay yolunda elektrik akımını sağlayan kataner direğine çarptı. Kazada, sürücü Dal´ın yanında bulunan kişi yaralandı.
Kataner direğinin hasar görmesi nedeniyle bölgedeki tramvay seferleri durdu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı Estram Tramvay İşletmesi ekiplerinin seferlerin yeniden başlatılması için çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2023-06-22 10:46:43
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