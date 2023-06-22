Eskişehir'de yakalanan terör şüphelileri adliyede

Engin ÖZMENSarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR ve Kahramanmaraş´ta PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına lojistik destek sağladıkları tespit edilen şüpheliler M.S.K., B.A. ve M.K.'yi takibe aldı. Bir süre izlenen şüphelilere yönelik, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı kararı verdi. Kahramanmaraş'ta M.K., Eskişehir'de ise B.A. ve M.S.K. yakalanıp gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilip ifadeleri alınan 3 şüpheliden Eskişehir'de yakalanan B.A. ve M.S.K. adliyeye sevk edildi. Kahramanmaraş Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan şüpheli M.K. adli kontrol kararıyla bırakılırken, Eskişehir'deki 2 şüphelinin işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN
2023-06-22 11:40:24
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.