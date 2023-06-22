Eskişehir'de yakalanan terör şüphelileri adliyede

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Engin ÖZMENSarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR ve Kahramanmaraş´ta PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına lojistik destek sağladıkları tespit edilen şüpheliler M.S.K., B.A. ve M.K.'yi takibe aldı. Bir süre izlenen şüphelilere yönelik, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı kararı verdi. Kahramanmaraş'ta M.K., Eskişehir'de ise B.A. ve M.S.K. yakalanıp gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilip ifadeleri alınan 3 şüpheliden Eskişehir'de yakalanan B.A. ve M.S.K. adliyeye sevk edildi. Kahramanmaraş Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan şüpheli M.K. adli kontrol kararıyla bırakılırken, Eskişehir'deki 2 şüphelinin işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN

2023-06-22 11:40:24



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