Eskişehir'de Zuhal Yorgancıoğlu, moda tasarım müzesi açıldı



Engin ÖZMENSarp DEMİRHAN/ ESKİŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE'nin ilk fahri kültür elçisi ve markalaşmış ilk moda tasarımcısı Zühal Yorgancıoğlu'nun (97) Eskişehir´de, 52 tasarımının yer aldığı ve kendi adını taşıyan moda tasarım müzesi açıldı. Hayallerinin en büyüğünü 97 yaşında Eskişehir´de gerçekleştiğini ifade den Yorgancıoğlu, "Aslında modayı bir amaç değil, sanatımı icra edebileceğim bir araç olarak gördüm. Ölmeye yüz tutmuş işleme sanatımızı yeniden canlandırıp, muhteşem yerel kumaşlarımızla modern, ancak buram buram Türk kokan kıyafetler yarattım" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ilk fahri kültür elçisi ve markalaşmış ilk moda tasarımcısı Zühal Yorgancıoğlu´nun moda tasarımlarından 52´sini bir araya getirerek müze haline getirdi. Tarihi Odunpazarı evlerinin bulunduğu bölgedeki 3 katlı binada hazırlanan müze için açılış programı düzenlendi. Açılışa, Türk modasının duayeni Zuhal Yorgancıoğlu´nun yanı sıra Eskişehir Vali Yardımcısı Kübra Kurtoğlu Vural, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile mankenler katıldı.

'TÜRK KOKAN KIYAFETLER YARATTIM'

Müberra Yorgancıoğlu, annesinin yazdığı konuşma metnini programa katılanlara okudu. Hayallerinin en büyüğünün 97 yaşında Eskişehir´de gerçekleştiğini ifade eden Yorgancıoğlu, "Bu güzel şehirde moda tasarım müzesiyle yer almak benim için büyük bir mutluluk, büyük bir onurdur. Memleketine aşık, milliyetçi bir aileye doğmuş olmamdan herhalde kalbim hep vatanım için attı. Aslında modayı bir amaç değil, sanatımı icra edebileceğim bir araç olarak gördüm. Ölmeye yüz tutmuş işleme sanatımızı yeniden canlandırıp, muhteşem yerel kumaşlarımızla modern ancak buram buram Türk kokan kıyafetler yarattım. Bu eserlerimle dünyayı dolaşıp Türkiye´yi tanıtmak benim için her zaman çok büyük bir haz ve gurur oldu" dedi.

'DERS ALINACAK ÇOK YER VAR BU MÜZEDE'

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise Zühal Yorgancıoğlu, Türkiye´nin abide sanatçılarından biri olduğunu ifade ederek, "Abide kadınlarımızdan bir tanesidir. Öyle ki, aşağıda göreceksiniz bizim için hazine diye tabir ettiğimiz kıyafetlerinden öte, desenlerini göreceksiniz. Nasıl bir yaratıcılık o desenler, nasıl bir resim sanatı ve bir modacının tasarımları nasıl yapılıyor, ders alınacak çok yer var bu müzede. Onun için ben genç hanımlarımıza, modanın ne olduğunu anlamaya çalışmak istedikleri zaman bu müzeyi birkaç defa gezeceklerini ümit ediyorum ve tavsiye ediyorum. Şimdi Atatürk'ün ruhu bizim üzerimizde dolaşıyorsa, son derece mutluluk duyuyordur. Zühal hanımı gördüğü zaman son derece mutluluk duyuyordur" diye konuştu.

Ardından kurdele kesilerek müzenin açılışı yapıldı. Yorgancıoğlu, Büyükerşen ve programa katılanlar küratörlüğü, planlaması ile kurulumunu kızı Müberra Yorgancıoğlu Soyer ve büyük oğlu yüksek mimar Faruk Yorgancıoğlu, tasarımı ise mimar Han Tümertekin tarafından yapılan müzeyi gezdi. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMENSarp DEMİRHAN

2023-06-22 18:30:19



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