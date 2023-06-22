Eskişehirspor´un borcu 336 milyon lira



Engin ÖZMEN / Sarp DEMİRHAN / ESKİŞEHİR, (DHA) Bölgesel Amatör Ligi´ne (BAL) düşen Eskişehirspor´un mali genel kurulunda kulüp borcunun 336 milyon lira olduğu açıklandı. Eskişehirspor Kulübü Başkanı Erkan Koca, BAL liginde şampiyon olarak yeniden profesyonel lige çıkacaklarını söyledi.

Anadolu´da 58 yıllık geçmişe sahip olan Eskişehirspor´da ekonomik sorunlar aşılamayınca, takım bu yıl mücadele ettiği 3´üncü ligden, Bölgesel Amatör Lig´e düştü. Bugün yapılan mali genel kurulda ise kulüp borcunun 336 milyon 691 bin 677 lira olduğu açıklandı. Mali genel kurul için hazırlanan kitapçık verilerinde alacaklılar arasında; Yılmaz Vural, Fuat Çapa, Mustafa Denizli ve Samet Aybaba gibi teknik direktörlerin yanı sıra eski oyuncuları Dorukhan Toköz, Emre Güral, Erkan Zengin, Semih Şentürk ve Tarık Çamdal´a da borç olduğu görüldü.

"ESKİŞEHİRSPOR AMATÖRDE OLMAZ"

Hasan Polatkan Kültür Merkezi´ndeki mali genel kurula CHP Eskişehir milletvekili İbrahim Arslan, İyi Parti Eskişehir milletvekili Nebi Hatipoğlu, Kulüp Başkanı Erkan Koca, yönetim kurulu ile üyeler katıldı. Divan kurulunun belirlenmesinin ardından konuşan kulüp başkanı Erkan Koca, yeniden profesyonel lige çıkacak iyi bir kadro kurmaya gayret ettiklerini belirterek, "Eskişehirspor bu sene bölgesel amatör ligden çıkacak. Biz onun için gecemizi, gündüzümüze katıyoruz. Biz onun için ailemizden, işimizden, dostumuzdan, her şeyimizden fedakarlık ediyoruz. Kapı, kapı para arıyoruz, herkese gidiyoruz. Bu takım amatörde olmaz, Eskişehirspor amatörde olmasın diye gidiyoruz" dedi.

Erkan Koca başkanlığındaki Eskişehirspor Kulübü yönetimi, kurulda oy çokluğuyla mali olarak ibra edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kültür Merkezi salonu

-Kurula katılanlar

-Divan kurulu

-Kulübün borcunun açıklanması

-Başkan Koca´nın konuşması

-Genel detaylar

DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN

2023-06-22 19:06:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.