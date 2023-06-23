Türkiye Bisiklet Şampiyonası, Eskişehir´de başladı



Engin ÖZMEN Sarp DEMİRHAN / ESKİŞEHİR, (DHA) Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Eskişehir´de organize edilen Türkiye Bisiklet Şampiyonası´na farklı şehirlerden 6 kategoride yaklaşık 400 sporcu katıldı. Yaklaşık 156 kilometrelik ilk parkur için start, tarihi Odunpazarı evlerinin bulunduğu bölgeden verilirken, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, sezonunun en önemli yarışlarından birini Eskişehir´de düzenlediklerini ifade ederek, "Türkiye'nin değişik yerlerinden 400'e yakın sporcu buraya iştirak etti ve bu sporcular Türkiye'de, gerek Türkiye şampiyonu olmak gerekse Avrupa'daki yarışlara katılmak için ter dökecekler" dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, sezonun en uzun yarışlarından birini Eskişehir´de düzenledi. Yarışmadaki 6 kategoriye Türkiye´nin farklı şehirlerinden yaklaşık 400 sporcu katıldı. Pazar gününe kadar sürecek olan şampiyonanın ilk startı, tarihi Odunpazarı evlerinin bulunduğu bölgeden verildi. Buradaki açılışa Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön ve sporcular katıldı. Yaklaşık 25 dereceyi bulan sıcak havada verilen startla birlikte sporcular, 156 kilometrelik parkuru birinci tamamlamak için pedal çevirmeye başladı.

Eskişehir etabının Türkiye Bisiklet Federasyonu sezonunun en önemli yarışlarından biri olduğunu ifade eden Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, "Bugün Eskişehir'de, Odunpazarı'nda, en uzun etaplarımızdan bir tanesi olan 156 kilometrelik Yunus Emre etabımızın başlangıcını sayın valimiz Erol Ayyıldız ile beraber verdik. Bu bir Türkiye şampiyonası. Bunun önemi şu, sezon içerisindeki bütün takımların klasmanı bu yarışmalarla belirleniyor. Yine bu yarışmada yapılan dereceler, bizim UCI dediğimiz noktada Türkiye'nin puanını, derecesini artırıyor ve 2023 yılındaki en önemli etaplardan bir tanesi bugün, pazar gününe kadar ki süreç içerisinde 3 gün devam edecek. 6 etapta 6 kategoride bu yarış gerçekleşecek" dedi.

YAKLAŞIK 400 SPORCU KATILDI

Türkiye'nin değişik yerlerinden 400'e yakın sporcunun şampiyonaya katıldığını anlatan Akyön, "Bu sporcular Türkiye'de, gerek Türkiye şampiyonu olmak için ve gerekse Avrupa'daki yarışlara katılmak için ter dökecekler. Zor ve uzun bir etap. Bütün sporculara başarılar diliyorum. Eskişehir'in ev sahipliğinden dolayı da sayın valimize ve bütün yetkililere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ise sporculara şampiyonada başarılar diledi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bisikletli sporcuların yarışa hazırlanması

Sporcuların kayıt edilmesi

Bisikletlilerden detaylar

Start noktası

Vali ve Federasyon Asbaşkanından detaylar

Yarışın başlatılması

Asbaşkan Akyön ile röportaj

Genel görüntülerDHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN

2023-06-23 10:27:56



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