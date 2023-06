Eskişehir´de çiftçinin yüzü yağışlarla güldü

Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN, (DHA)ESKİŞEHİR´de son 2 ayda etkili olan yağışlar, hasat zamanı gelen arpa ile buğdayda kalite ve verimin artmasını sağladı. Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, "Kış kuraklığı tüm sektör bileşenlerini tedirgin etti ancak daha sonra gelen yoğun yağışlar telafi etti çok şükür. Verime dönüştürdü bu durumu" dedi.

Konya´dan sonra Türkiye´nin en büyük tahıl ambarı olan Eskişehir´de çiftçiler için arpa ve buğdayda hasat zamanı başladı. Biçerdöverlerin girdiği tarlalarda yoğun yağışların olduğu bölgelerde verim artışı gözlendi. Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, kışın yaşanan kuraklığı, son aylardaki yağışların telafi ettiğini ve çiftçinin durumundan çok memnun olduğunu söyledi. Ekim yapan çiftçileri iklim değişikliklerine göre sürekli uyardıklarını belirten Zeydan, "Artık iklim değişti. Yağış rejimi değişti ve artık bunu önceden öngörebilmek pek mümkün olmuyor. Dolayısıyla klasik ekim-biçim dönemlerini hesap etmektense yaşanan iklime uymak gerektiğini ifade ediyoruz. Bunu ziraat ile ilgili bilim adamları da söylüyor. Bu yıl maalesef ciddi bir kış kuraklığı yaşadık. Kış kuraklığı tüm sektör bileşenlerini tedirgin etti. Böyle giderse biz ne yaparız? Yeterli miktarda hububatı üretemeyiz diye endişe ettiler ancak daha sonra gelen yoğun yağışlar telafi etti çok şükür. Verime dönüştürdü bu durumu. Bu yağışların olumsuz bir etkisi olduğunu söylemek pek mümkün değil. Münferit bazı yerlerde olumsuzluklara sebep olabilir. Sarı pas hastalığı gibi, başakların üstünün çok doldurulmaması gibi. Bizim özellikle ürün başağa geldikten sonra en önemli endişemiz, oluşan şiddetli yağışların ürünün kalitesini, enerjisini düşürmek suretiyle yani o yağışlar başağı yıkar ve yıkanmasıyla birlikte başaktaki o enerji toprağa karışır. Bunu istemeyiz" ifadelerini kullandı.

`REKOR, REKOLTELERDEN BİRİ OLACAKTIR´

Bu yıl ekili alanlarda yaptığı inceleme ve ziyaretlerde tehlikeli olmayacak şekilde sarı pas hastalığına rastlandığını söyleyen Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, "Bir kayıp beklemekten ziyade rekolte de bir artış bekliyoruz. Devletin ilgili birimlerince, tahmini buğdaydaki rekolte 21 ile 21,5 milyon ton. Benim yaptığım araştırmaya göre şahsi görüşüm, 23 milyon ton bir rekolte bekliyoruz. Rekor, rekoltelerden biri olacaktır. Türkiye'nin ihtiyacı olan miktar 17,5 18 milyon ton yıllık. Dolayısıyla biz bu ürettiğimiz miktarı Türkiye'ye yetireceğimiz gibi, dışarıya ihraç etme imkanımız da var. Bu sene bereketli bir yıl, fiyatlarda iyi. Ben tüm çevrelerin memnun olacağını düşünüyorum. İnşallah dediğim gibi olur. İnşallah bugün itibariyle ve bugünden sonra istemediğimiz ve beklemediğimiz yağışlar olmaz. Çünkü bundan sonra oluşabilecek her yağış hem mahsulün hasadını geciktirir hem de mahsulün kalitesini bir miktar düşürür. Dolayısıyla sıcak ekinlerin, sarardığı ve biçime geldiği günlere bir an önce kavuşmak, bir an önce de çiftçimiz alın terini nakde çevirip gelecekle ilgili planlarını yapmasını diliyorum" diye konuştu.

İLK MAHSUL BORSAYA GELDİ

Eskişehir´in Sarıcakaya ilçesine bağlı kırsal Laçin Mahallesi´nde oturan çiftçi Mehmet Akarsu, hasat ettiği ilk arpa mahsulünü Eskişehir Ticaret Borsasına getirdi. İlk satış açık arttırma yöntemiyle yapılırken, çiftçi Akarsu, son yağışların kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Çiftçi olarak yağışlar nedeniyle zor bir dönemden geçtiklerini anlatan Akarsu, "Zorlu bir tarım döneminden geçtik. Yağışlı bir dönemdi. Kış kuraklığı oldu ama yazın da çok yağmur olduğu için, mahsulümüz biraz geç kaldı. Aslında 1 hafta önceden biçip getirmeyi düşünüyorduk. Çok duyguluyuz, heyecanlıyız. Herkesin desteğini görmek, çiftçilerin var olduğunu hissettirdikleri için teşekkür ederiz" dedi.

SON 5 GÜNDE METREKAREYE 50 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ

Konya´dan sonra Türkiye´nin en büyük tahıl ambarı olan Eskişehir´de meteoroloji verilerine göre son 5 günde metrekareye 50 kilogram yağış düştü. Sağanak yağışların etkisini yitirdiği kentte hava sıcaklığı da 25 derecenin üzerine çıktı. (DHA)DHA-Ekonomi Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN

