Eskişehir´de 9 araçlı zincirleme kaza; 5 yaralı

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Ankara kara yolu Şeker Köprüsü'nde meydana geldi. Aynı yönde giden 9 araç birbirine çarptı. Zincirleme kazada, 5 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi´ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2023-06-24 11:10:48



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