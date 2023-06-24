Pazar alışverişinden dönerken hafif ticari araç çarptı, öldü

Engin ÖZMENSarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´in Odunpazarı ilçesinde pazar alışverişinden dönerken, hafif ticari aracın çarptığı Mustafa Yılmaz (72), hayatını kaybetti.
Kaza, Odunpazarı ilçesi 75´inci Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı´nda meydana geldi. Mustafa Yılmaz, mahallede kurulan halk pazarında alışveriş yaptıktan sonra yaya olarak evine dönmek için yola çıktı. Bulvarda yolun karşısına geçmek isteyen Yılmaz´a İsa Furkan Erdağ´ın (19) kullandığı 26 PS 658 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mustafa Yılmaz´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz´ın cenazesi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. Acı haberi alıp gelen Yılmaz´ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Hafif ticari aracın sürücüsü İsa Furkan Erdağ polis ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN
2023-06-24 14:50:55
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