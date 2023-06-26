Sokaktan mazgal hırsızlığı kamerada



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de çalıntı motosikletle sokaktaki mazgalı yerinden söküp çalan 3 şüpheliden 2´si yakalanıp, gözaltına alındı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi´ne çalıntı sepetli motosikletle gelen 3 şüpheli, yerden döküm mazgalı söküp çaldıktan sonra uzaklaştı. İhbarla harekete geçen polis ekipleri, kısa sürede şüphelilerden E.A. ile B.A.´yi takip sonucu yakalayıp gözaltına aldı.

Yapılan incelemede şüphelilerin kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu tespit edilirken, sepetteki çuvalda da çalıntı malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerin hırsızlık anları ise çevredeki apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokağa motosikletle gelen 3 kişiden 1'inin çevreyi kontrol ettiği, diğer şüphelilerin ise yan sokaktaki mazgalı söktükten sonra alıp motosiklete yükleyip kaçtıkları görüldü. Diğer şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2023-06-26 16:10:57



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