Porsuk Çayı´na giren iki kişiden, 1'i kurtarıldı 1'i kayboldu



Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de yüzmek için girdikleri Porsuk Çayı´nda boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiden Hulusi Taha Pınar (14), çevredeki bir kişi tarafından kurtarılırken, Şırnak'da vatani görevini yaparken izinli geldiği öğrenilen Fatih Er (22) ise suda kayboldu. Er için dalgıçlar çalışma başlattı.

Akşam saat 20.00 sıralarında Hulusi Taha Pınar ile Fatih Er, Kırmızıtoprak Mahallesi Nilay sokaktan geçen Porsuk Çayı´na girdi. Bir süre kendi aralarında şakalaşan iki kişi, ardından çırpınmaya başladı. Porsuk Çayı kenarında arkadaşlarıyla oturan Enes Hasan Şen, 2 kişinin boğulma tehlikesi yaşadığını görünce suya atlayarak Pınar´ı kıyıya çıkardı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pınar, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Uzun süre su yuttuğu belirlenen Pınar´ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Porsuk Çayı´nda gözden kaybolan Fatih Er için bölgeye polis, itfaiye, AFAD, sağlık ekiplerinin yanı sıra kentteki AKUT, Dorlion Arama Kurtarma (DAK), Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekiplerinde yer alan dalgıçlar Porsuk Çayı´na girerek Fatih Er´i bulmak çalışma başlattı.

SUYA ATLAYIP HULUSİ´Yİ KURTARDI

Suda boğulma tehlikesi HulusiTaha Pınar'ı boğulmaktan kurtaran Enes Hasan Şen, "Porsuk Çayı kenarında arkadaşlarla oturuyorduk. Suda yüzen iki kişi ise kendi aralarında şakalaşıyorlardı, onları uzaktan izliyordum. Birden çırpınmaya başladıklarını, boğulma tehlikesi yaşadıklarını gördüm, üzerimdekileri çıkarıp suya atladım, ikisi de boğuluyordu. Birini çıkardım ama diğeri suda kaybolduğu için göremedim" dedi.

Şırnak´ta asker olduğu ve 15 gün önce hava değişim iznine geldiği öğrenilen Fatih Er´i Porsuk Çayı´nda dalgıçlarla başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-06-28 00:05:46



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