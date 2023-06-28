Porsuk Çayı´na giren iki kişiden, 1'i kurtarıldı 1'i kayboldu (2)

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CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Eskişehir´de Hulusi Taha Pınar ile birlikte yüzmek için girdiği Porsuk Çayı´nda kaybolan Fatih Er'in cansız bedeni dalgıç ekiplerinin çalışması sonucu bulundu. Fatih Er´in sudan çıkarılan cesedi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Er´in yakınları ise acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Hulusi Taha Pınar´ın tedavisinin sürdüğü belirtilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-06-28 00:13:42



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