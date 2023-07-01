Eskişehir'de yolcu otobüsü şarampole düştü: 41 yaralı (2)

14 KİŞİ TABURCU OLDU
Eskişehir'de kontrolden çıkıp, yol kenarındaki araziye düşen yolcu otobüsünde yaralananların sayısı 41'e yükseldi. Yaralılar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü. 14 kişi taburcu edilirken, 1'i ağır 27 kişinin tedavisi sürüyor. Sürücü Hakan Karalı'nın tedavi altında olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2023-07-01 14:59:09
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