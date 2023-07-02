Sivas Madımak Otelinde katledilen 35 kişi, Eskişehir'de anıldı



Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR, (DHA)- SİVAS'ta 2 Temmuz 1993'te, Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu katledilen 35 kişi için Eskişehir'de anma programı ve yürüyüş düzenlendi.

Eskişehir Hacı Bektaş Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Sivas Madımak otelde ölenler için anma programı düzenledi. Cemevi önünde toplanan kalabalık yangında hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını taşırken, Sivas´ta yaşananları unutturmayacaklarını ifade etti. Toplanan kalabalık adına konuşan Hacı Bektaş Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mahsuni Ilgın, "Bundan tam 30 yıl önce Sivas´ta yobaz, gerici ve din düşmanı vatan hainleri tarafından, Pir Sultan Abdal Kültür etkinliklerine katılmak için giden çoğunluğu Alevi 33 yazar, ozan, düşünür ile emekçi 2 otel çalışanı, Madımak Otelinde canice yakılarak hayatlarını kaybetmişlerdir. 20'nci yüzyılın medeni değerlerden uzak Atatürk düşmanı caniler Madımak Oteli'ne yönelmiş ve içlerinden bir grup otelin yakılmasını sağlamış, diğer çoğunluk ise bunu tetiklemiştir. 2 Temmuz 1993 Sivas Madımak Otelinde aydınlarımız, sanatçılarımız, gençlerimiz kısaca en değerli 35 canımız insanlık, kültür, sanat, cumhuriyet düşmanı yobazlar tarafından yakılarak katledilirken, ülkemizin aydınlığı söndürülmüş ve tüm toplum karanlıkların içine sürüklenmiştir. Her zaman aydınlık Atatürk Türkiye´sinde laiklikten, demokrasiden ve insan haklarından yana olacağımızı ve her türlü mücadeleyi vereceğimizi kamuoyuna duyururuz" dedi.

Konuşmaların ardından toplanan kalabalık, ellerinde fotoğraflar ve pankartlarla yaklaşık 3 kilometre yürüyerek Hasan Polatkan Kültür Merkezi önüne geldi. Burada Sivas´ta yaşanan olayları unutturmayacaklarına ilişkin sloganlar atan grup, daha sonra Kültür Merkezi´ndeki konferansa katıldı.

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesiyle; 33 aydın, 2 otel görevlisi ile olaylara karışan 2 kişi olmak üzere toplam 37 kişi hayatını kaybetmişti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-07-02 19:40:45



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