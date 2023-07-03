Kırmızıda geçen otomobil, motosiklete çarptı; sürücü ağır yaralı

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ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de, sürücüsü kırmızı ışık ihlali yapan otomobil, kavşaktan geçen motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gece Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Ömer Faruk Sivri kullandığı 26 AEJ 023 plakalı otomobille kırmızı ışık ihlali yapınca kavşaktan geçen Kazım Can Akabay idaresindeki 26 AEK 230 motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Akabay ağır yaralandı. Yol kenarında sinyalizasyon direğine çarparak devrilen otomobilin sürücüsü Ömer Faruk Sivri ile araçta bulunan 4 kişi hafif yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Kazım Can Akabay´ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, kaza seyir halindeki başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kırmızı ışıkta geçen otomobilin, kavşaktan geçen motosiklete çarparak devrildiği görüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2023-07-03 12:59:26



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