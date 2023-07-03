Otobüs kazasında yaralanan muavin Yasin, hayatını kaybetti.

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Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole düşen yolcu otobüsünde ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan muavin Yasin Erol, hayatını kaybetti.

Kaza, önceki gün Kütahya-Eskişehir kara yolu 15´inci kilometresinde meydana geldi. Bodrum´dan yola çıkan Hakan Karalı idaresindeki 26 AEC 333 plakalı yolcu otobüsü, Akçayır Mahallesi mevkinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye düştü. Kazada 1´i ağır 41 kişi yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nde tedaviye alınan ve durumu ağır olan yolcu otobüsünün muavini Yasin Erol, bu sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yasin Erol, Günyüzü ilçesine bağlı Gecek Mahallesi´nde öğle namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kazada yaralanarak Eskişehir Şehir Hastanesi´ne kaldırılan otobüs sürücüsü Hakan Karalı da ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi´ne sevk edildi. Sürücü Karalı´nın da tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-07-03 14:06:27



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