Depremden etkilenen, ambulansı kaza yapan SMA'lı Zümra, hayata direniyor

Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR,(DHA)-MALATYA'da 6 Şubat merkezli depremlere yakalanıp, ağır hasar alan evden bağlı olduğu 8 cihaz nedeniyle güçlükle çıkarılan, sevki sırasında nakil ambulansı kaza yapan 20 aylık SMA hastası Zümra Nazlı, şimdi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşam savaşı veriyor. Zümra'nın babası Mehmet Nazlı (41), "Zümra direniyor. Şimdi dolar yükselince, bizim kampanyamız da ilk önce 33 milyon lira gerekliydi. Şimdi ise 42 milyon lira para gerekiyor. İlacın fiyatı dolara bağlı" dedi.

Adıyaman'da oturan inşaat ustası Mehmet ile Fatma Nazlı çiftinin 5 çocuğundan biri olan Zümra'ya, 6 aylıkken SMA Tip-1 hastalığı teşhisi konuldu. Hastaneye yatırılan Zümra'nın ailesi, Dubai'deki tedavi için 42 milyon lira gerektiğini öğrendi. Adıyaman Valiliği ve Sağlık Bakanlığı izniyle yardım kampanyası başlatıldı. 8 ayda ihtiyaç duyulan paranın sadece yüzde 6'sı bağışçılardan geldi. Nazlı ailesi, Zümra'nın tedavisi için Malatya'ya taşındı. Ancak 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremlerde kaldıkları ev ağır hasar aldı. 8 farklı cihaza bağlı Zümra, evden güçlükle çıkartılarak İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Malatya'dan Elazığ'daki hastaneye sevk edilen Zümra'nın ailesi, deprem bölgesinden uzaklaşmak için Eskişehir'e gelmek istedi. Elazığ'daki hastaneden nakil ambulansı ile çıkarılan Zümra, yolda bir otomobilin çarpması sonucu kaza geçirdi. 2 gün Elazığ'da hastanede kalan Zümra, daha sonra ailesi ile Eskişehir'e geldi. Enfeksiyon kaptığı belirlenen Zümra, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyor.

'DEPREMDEN ETKİLENDİK, AMBULANSI KAZA YAPTI'

Eskişehir'de trafiğe kapalı Hamamyolu Caddesi'nde ve sosyal medyadaki canlı yayınlar ile kampanyasını sürdüren Mehmet Nazlı, hem 4 çocuğuna bakıp hem de bağış toplamaya çalışmanın çok zor olduğunu söyledi. Zümra'nın 20 aylıkken yaşadıklarına rağmen hayata direndiğini ifade eden Nazlı, "Zümra, 6 aylık olduktan sonra SMA Tip-1 hastalığı teşhis kondu. Adıyaman'da hastane olmadığı için, Malatya'ya geldik. 6 Şubat depreminde Malatya'da bulunuyorduk; saat 04.00'te deprem oldu. Öbür çocuklarımı dışarı çıkarabildim ama Zümra içeride kaldı. Zümra, cihaza bağlı olduğu için, içeride bekledim. Dışarıdan bağırdılar, 'artık çıkartabilme durumumuz yok' diye seslendim. O zaman kar yağıyordu. Her yeri aradık, ambulans gelemedi. Bir polis memuru bize ulaştı, 'ambulansla geliyoruz' dedi. Güçlükle çıkarıp, hastaneye götürdük. Bu sefer de ikinci deprem oldu. İkinci deprem de çocuk, üçüncü katta cihaza bağlıydı. Eşimle birlikteydi, ben yetişemedim. Turgut Özal Tıp Hastanesi'ndelerdi. Hastane dolu olduğu için sabah bizi Elazığ'a sevk ettiler. Elazığ'da 2-3 gün kaldık. 'Eskişehir'e gideceğiz' dedik. Eskişehir için yola çıktığımızda ambulansa otomobile çarptı, kaza oldu. Bizi tekrardan hastaneye yönlendirdiler. Aradan iki gün geçtikten sonra tekrardan Eskişehir'e doğru yola çıktık. Şu anda Eskişehir'deyiz" dedi.

'GECE-GÜNDÜZ BAŞINDA BEKLİYORUZ'

20 aylık olmasına rağmen deprem, kaza ve hastanedeki tedavi sürecinin Zümra´yı çok etkilediğini belirten Nazlı, kızının halen hastanede tedavi gördüğünü söyledi. Baba Nazlı, "Tek başıma 4 çocuğa bakacağım, onların ihtiyaçlarıyla uğraşıyorum. Hem de kampanyayla uğraşıyorum. Çok zor durumdayız. Herkesten, tüm Türkiye'den yanımızda olmalarını istiyoruz. Bizi bu zor durumdan kurtarsınlar. Evde 8 cihaza bağlı, sabaha kadar eşimle nöbetleşerek başında duruyoruz. Gece-gündüz başında bekliyoruz. Şu anda 20 aylık. Depremde evimiz gitti. Zümra direniyor, devam ediyor. Şimdi dolar yükselince, bizim kampanyamız da ilk önce 33 milyon lira gerekliydi. Şimdi ise 42 milyon lira para gerekiyor. İlacın fiyatı dolara bağlı. İlaç, Dubai'de. Çamurun içindeyiz, boğulacağız. Şu anda hastanede, durumu iyi. Kanında az miktarda enfeksiyon kaldı" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN

2023-07-06 11:39:17