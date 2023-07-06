Eskişehir'de iş insanına silahlı saldırı şüphelisi teslim oldu

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de iş insanı İsmail Ilgaz'ı bacaklarından vurduğunu itiraf eden şüpheli Sercan Ç. (38), polise teslim oldu.

Kentte, bir inşaat şirketinin yönetim kurulu başkanı olan İsmail Ilgaz, dün arkadaşıyla, Odunpazarı ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde, piknik alanına gitti. Ilgaz, buradaki restoranda yemek yerken, iddiaya göre, Sercan Ç. yanına gelip bacaklarına ateş ettikten sonra kaçtı. İki bacağından yaralanan İsmail Ilgaz, iş yeri sahiplerinin ihbarıyla adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarını incelemeye alırken, silahlı saldırganın Sercan Ç. olduğu tespit edildi. Dün gece polis merkezine teslim olan Sercan Ç., saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, gözaltına alınıp Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Sercan Ç.'nin ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2023-07-06 12:04:20