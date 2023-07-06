Eskişehir'de, 'husumetli' cinayetinde baba ve oğluna müebbet hapis istemi

Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, 'küfürleşme' tartışmasında Suat Akarsu'nun (24) öldürülmesine ilişkin, husumetlisi Erol Aydoğan (54) ile oğlu Emir Efe Aydoğan (19) hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Suat Akarsu, 12 Haziran'da, husumetlisi Erol Aydoğan'ın, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki evine gitti. İddiaya göre; sokakta çıkan tartışmada ikili birbirlerine küfretti. Sesleri duyup, evden inen Erol Aydoğan'ın oğlu Emir Efe Aydoğan, arbedede Suat Akarsu'yu bıçakladı. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Akarsu, kurtarılamadı. Gözaltına alınan baba ile oğlu, işlemleri sonrası 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

'KİMİN, KİMİ YARALADIĞINI GÖRMEDİM'

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturmasını tamamlayıp, iddianame hazırladı. Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, baba ve oğlu hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Emir Efe Aydoğan, ifadesinde, çok pişman olduğunu belirterek, "Amacım; sadece kendimi ve babamı korumaktı. Kimseyi öldürmek ya da yaralamak istemedim" derken; Erol Aydoğan ise "Olayda bıçak kullanmadım. Arbede esnasında kimin, kimi yaraladığını görmedim. Ben de kimseyi yaralamadım" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-07-06 12:20:20