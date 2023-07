Tuğçe'yi öldüren sevgilisine indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

Engin ÖZMENSarp DEMİRHAN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can'ı (25) başına defalarca taşla vurarak, 13 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldüren sevgilisi Onur Kaya (22), indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme çıkışında konuşan anne Emine Can, "Bugün çok mutluyum. Her ne kadar evladımı getiremeyecek olsam da onun da o dört duvar arasında çürüyeceğini bilmek, benim içimi biraz daha rahatlatıyor" dedi.

Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde oturan EmineBekir Can çiftinin 3 çocuğundan, yaşlı bakım teknikeri olan Tuğçe Can, geçen 12 Ocak'ta, ikiziyle Yenibağlar Mahallesi'nde kaldıkları dairenin apartman girişinde, üniversite öğrencisi sevgilisi Onur Kaya'nın bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti. Cinayetin ardından fare zehri içen Kaya, tedavisinin ardından gözaltına alınıp, çıkarıldığı hakimlikçe, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ersin Tosun tarafından iddianame hazırlanarak, Onur Kaya hakkında Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, Onur Kaya'nın yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can'ı 3'ü öldürücü olmak üzere sırtından ve göğsünden 13 kez bıçakladığı, boğazını kestiği, başına defalarca taşla vurduğunun tespit edildiği belirtildi. Onur Kaya hakkında, kadına karşı, 'tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca 'şantaj' suçlamasıyla da 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İNDİRİMSİZ CEZA ALDI

Eskişehir 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki davanın karar duruşmasına sanık Onur Kaya, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden SEGBİS yöntemiyle bağlandı. Salonda taraf avukatlarının yanı sıra Tuğçe Can´ın annesi Emine, babası Bekir ve ikizi Tuğba Can da yer aldı. Mahkemedeki son savunmasını yapan sanık Onur Kaya, çok pişman olduğunu belirterek, "Pişmanım, keşke bu yaşananlar olmasaydı" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Onur Kaya´yı 'kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, 'şantaj' suçundan ise 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.

'BURADAN SONRA ARTIK O ÇEKSİN CEZASINI'

Mahkemenin ardından Tuğçe Can´ın annesi Emine, babası Bekir ve ikizi Tuğba Can, karar sonrası birbirlerine sarıldı. Anne Emine Can, kararın evladını geri getirmeyeceğini ancak içinin biraz rahatladığını söyledi. Sanığın ömür boyu hapis yatacağını hatırlatan anne Can, "Bugün çok mutluyum. Her ne kadar evladımı getiremeyecek olsam da onun da o dört duvar arasında çürüyeceğini bilmek, benim içimi biraz daha rahatlatıyor. Çok sevindim. Evladını kaybeden bir anne ne kadar konuşabilir, orasını da bilmiyorum ama içimde biraz da olsa bir rahatlama oldu. En azından kızımın yanına gittiğimde, `Annecim bu davanın peşini bırakmadım, sen burada rahat uyu´ diyebileceğim. Buradan sonra artık o çeksin cezasını" dedi.

'İÇERİDE ÇÜRÜMESİ DAHA İYİ OLDU'

Tuğçe Can´ın ikizi Tuğba da karara çok sevindiğini belirterek, "İstediğimiz ceza buydu. İçeride çürümesi daha iyi oldu. Ben ikimizi kaybedeli 6-7 ay oldu. Yaşamak nedir, bilmiyorduk ama en azından bir nebze olsun içimize su serpilmiş oldu. Belki benim ikizim bir daha geri gelemeyecek ama en azından sanığın hak ettiği yerde olması, bizim içimize bir nebze su serpmiş oldu" diye konuştu.

'HAK ETTİĞİ CEZAYI ALDI'

Baba Bekir Can da kızı kaybettiği için çok üzgün olduğunu ifade ederek, "Bizim canımız bizden gitti. O yaşadığı sürece bizim içimizdeki ateş sönmeyecek. Hak ettiği cezayı aldı. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Can ailesinin avukatları Çelik Erimez ile Ata Şahin ise mahkemenin sanık hakkında en ağır ve üst seviyeden doğru bir karara imza attığını ifade etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMENSarp DEMİRHAN

2023-07-06 18:28:52