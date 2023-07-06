Eskişehir'de iş insanına silahlı saldırıda 5 tutuklama

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, geçen ocak ayında iş insanı Tufan C.'nin silahlı saldırıda kolundan ve dizinden yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan, aralarında azmettirici Şahin K.'nın da bulunduğu 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Odunpazarı ilçesinde geçen 27 Ocak günü, iş insanı Tufan C., silahlı saldırıya uğradı. Kolundan ve dizinden yaralanan Tufan C., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen şüpheliler Sedat K., Caner M., Şahin T., Murat K., Soner T. ve Serdar D.'yi geçen hafta yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerden Sedat K., Caner M., Şahin T. ve Murat K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler Soner T. ve Serdar D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AZMETTİRİCİ DE ANKARA´DA YAKALANDI

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, iş insanına silahlı saldırı olayının azmettiricisinin Şahin K. olduğunu tespit etti. Ankara´da yakalanarak gözaltına alınan Şahin K., Eskişehir´e getirildi. Bugün sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınan şüpheli Şahin K. da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-07-06 18:44:20