BARİYERLERE ÇARPAN TIR, ALEV ALDI; SÜRÜCÜ 2.88 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI  

ESKİŞEHİR´de sürücü Kenan Çağlayan'ın (50) kontrolünü kaybettiği TIR, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra yakıt deposu alev aldı. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında TIR kullanılamaz hale gelirken, kolundan yaralanan sürücü Çağlayan'ın 2.88 promil alkollü olduğu tespit edildi.Olay, saat 23.00 sıralarında Eskişehir-Ankara karayolu Esentepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Maden ocağında şoför olarak çalışan Kenan Çağlayan yönetimindeki 26 ADL 460 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bir süre bariyerlere sürtünen TIR'ın yakıt deposu delindi. Yaklaşık 500 metre ilerleyen TIR´da yangın çıktı. Alevleri gören sürücü Çağlayan aracı durdurarak, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye erleri alevlere müdahale etti. Güçlükle söndürülen yangında TIR çekicisi kullanılmaz hale geldi.SÜRÜCÜ 2.88 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTIYangında kolundan hafif yaralanan Kenan Çağlayan, ambulansta ayakta tedavi edildi. Trafik ekiplerince yapılan kontrolde 2.88 promil alkollü olduğu tespit edilen Çağlayan, "Ön lastik patladı. Daha sonra depo alev aldı. Allah´a çok şükür bende bir şey yok. Maden sahasına gidiyordum. Araba boştu zaten" dedi.İşlemlerinin ardından Çağlayan, ifadesi için polis merkezine götürüldü. Tek şeridi kapatılan çevreyolunda ise uzun araç kuyrukları oluştu. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)Görüntü Dökümü:

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-Yangın cep telefonu görüntüleri

-TIR´ın yanması

-İtfaiye müdahalesi

-Yanan TIR

-Çevrede toplananlar

-Polis ekipleri

-TIR´dan detaylar

-Sürücü Kenan Çağlayan ile röp.

-Çevre yolundaki kuyruk

-Genel görüntülerHaber-Kamera: Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)-DHA-Gündem Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-07-07 00:47:18