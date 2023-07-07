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        Piknikçilerin çıkardığı orman yangını, erken müdahaleyle söndürüldü

        DHA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 17:40
        Piknikçilerin çıkardığı orman yangını, erken müdahaleyle söndürüldü

        ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de ormanlık alanda piknikçilerin yaktığı ateş yangın çıkmasına neden oldu. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin erken müdahalesi sonucu yangın, büyümeden söndürüldü. Yangında 300 metrekarelik alandaki ağaçlar zarar gördü.

        Odunpazarı ilçesi Dede Mahallesi mevkiinde bulunan Bademlik Ormanı´nda piknikçilerin yaktığı ateş, orman yangınına neden oldu. Yoğun duman görenlerin ihbarı üzerine harekete geçen Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 kamyonet ve 1 arazöz ile alevlere müdahale etti. Kısa sürede yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, büyümesi de önlendi. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü´nce yapılan incelemede yangının, yaklaşık 300 metrekarelik bir alanda ağaçlara zarar verdiği belirlendi. Orman yangıyla ilgili soruşturma başlatılırken, yol açan piknikçilerin tespit edilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

        2023-07-07 17:39:05

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