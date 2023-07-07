Eş cinayetinden yargılanan kadın için savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, evinde intihar ettiği iddia edilen Gökhan Altay'ı (26) öldürdüğünü itiraf eden, daha sonra ifadesini değiştirip annesini suçlayan tutuklu sanık Esra Altay (25) hakkında, 'Eşini tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi'nde oturan Gökhan Altay, 20 Haziran 2022'de evinde, yanında tabancayla ölü bulundu. İntihar ettiği düşünülen ancak ölümü şüpheli bulunan Gökhan Altay için özel ekip kuruldu. Yaklaşık 11 aylık çalışmanın ardından polis, Gökhan Altay'ı öldürdüğü iddiasıyla eşi Esra Altay ile aralarında annesi ve babasının da yer aldığı 6 akrabasını Eskişehir, Ankara, Hatay ve Aksaray'da gözaltına alındı.

İTİRAF ETTİ, TUTUKLANDI

Eşini öldürdüğünü söyleyen Esra Altay tutuklandı. Kızlarına yardım ettiği ileri sürülen baba Kahraman D. (47) ile anne Dursiye D. (50) ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler de savcılık ifadesi sonrası serbest kaldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanıp, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, Esra Altay hakkında 'Tasarlayarak eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Tutuklu sanığın anne ve babası için de suça yardım ettikleri gerekçesiyle ayrı ayrı 20 yıla kadar hapis istendi.

Davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Esra Altay, kucağında, 2 yaşlarındaki erkek çocuğuyla katılırken; mahkemede, tutuksuz sanıklar babası Kahraman D. ve annesi Dursiye D. de yer aldı. Savcı, sanık Esra Altay hakkında mütalaasını açıklayarak, eşini 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Mütalaada ayrıca kızlarına yardım ettiği öne sürülen baba Kahraman D. ile anne Dursiye D. hakkında ise beraat talep edildi.

'GERÇEK SUÇLU ANNEMDİR'

Sanık Esra Altay, eşini öldürmediğini ve olayla ilgisi olmadığını öne sürerek, annesi Dursiye D.´yi suçlayıp, "Eşimi ben öldürmedim, suçlamaları kabul etmiyorum. Gerçek suçlu dışarda olan annemdir" dedi.

Davanın ilk duruşmasında eşini öldürdüğü öne sürülen kızı Esra Altay'a, "Evlat değil, canavar yetiştirmişim. Onu evlatlıktan reddediyorum" diyerek tepki gösteren baba Kahraman D., bu kez de yaşananlar nedeniyle çok zor günler geçirdiklerini belirterek, "Bu olaydan dolayı çocuklarım insan içine çıkamıyor. Bu dünyada yaşasam ne olur, yaşamasam ne olur?" dedi.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma yapmaları için sanık avukatlarına ek süre verip, duruşmayı 17 Temmuz'a erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-07-07 17:45:03