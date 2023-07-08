Eskişehir'de 'Paraşüt Günleri' etkinliği; 60 sporcu atlayış yaptı

Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen 'Skydiving Fest-Paraşüt Günleri', bu yıl 4'üncü kez gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 bin metre yükseklikteki uçaktan atlayan 60 sporcu, gökyüzünü renklendirdi. Yaklaşık 50 yıldır paraşüt sporcusu olan Ömer Erdem (72), Halit Öner (71) ve Müjdat Süzen (73) de sporcular arasında yer aldı. Ömer Erdem, paraşütle atlamanın büyük tutku olduğunu söyledi.

Sivrihisar Havacılık Merkezi tarafından bu yıl 4'üncü kez düzenlenen `Skydiving Fest-Paraşüt Günleri´, Türkiye´nin birçok farklı noktasından gelen 60 paraşüt sporcusunu bir araya getirdi. Sporcular, hazırlıklarının ardından Antonov AN-2 ve Cessna 172 tipi uçaklarla 10 bin fit (3 bin metre) yükseğe çıkıp, kendilerini gökyüzüne bırakarak heyecanlı anlar yaşadı. 50 yıldır paraşüt sporcusu olan Ömer Erdem, Halit Öner ve Müjdat Süzen de atlayış yapanlar arasında yer aldı. Ömer Erdem, paraşütün bir tutku olduğunu ve uçaktan atlayıp açıldığı an, korku ve heyecanı bir arada yaşadıklarını söyledi. Paraşütle atlayış yapamadığında kendilerini çok eksik hissettiklerini belirten Erdem, "Ben 51 yıllık paraşütçüyüm. Halit arkadaşım 55, Müjdat ise 57 yıllık paraşütçü. Biz bir insanoğlu uçaktan niye atlar diye soruyoruz kendimize. Hadi atladı, bir daha, bir daha niye atlar? Bu soruların cevabını ben 51 yıldır bulamadım. Adrenali en fazla olan sporun bu olduğunu düşünüyorum. Siz bir masanın üzerinden atlarken çekinebilirsiniz, sandalyeyi basamak yapabilirsiniz. Şimdi, 10-12 bin feet yüksekliğe çıkıyorsunuz, buradan kendinizi atıyorsunuz. Bu pek akıl alacak bir iş değil ama inanılmaz korku ve heyecanı var. 'Korkmuyor musun?' diye kendi çocuğum bile soruyor, ben de diyorum ki cesaretim ondan birazcık fazla. Dolayısıyla onu yenebiliyorum. Biz de bu spor o kadar ciddi bir tutku ki, bunsuz yaşamak çok zordur. Benim en büyük korkum, yarın öbür gün yaşlanırsak, bu işi yapamayız diye korku basıyor bazen. En büyük isteğimiz ölene kadar atlamak ya da atlayıp ölmek. Yani bu çok güzel bir duygu. Her insanın mutlaka tatması gereken bir duygudur" dedi.

'ATLAYIŞLARIMIZ GÜN BOYU, ÜCRETSİZ YAPILIYOR'

Organizasyon komitesi başkan yardımcısı Işıl Görenoğlu, atlayışların keyifli geçtiğini söyleyerek, "İki gün olarak düzenleniyor bu etkinliğimiz. 7'den 70'e tüm katılımcılara açık. Atlayışlarımız gün boyu, ücretsiz bir şekilde yapılıyor. Dileyen paraşütçülerimiz sıraya geçip istediği kadar atlayış yapabiliyor. Şimdiye kadar 60 paraşütçümüz kayıt yaptırdı ve atlayışlarını gerçekleştirdiler. Çok keyifli bir gün geçiriyoruz. Gökyüzü, rengarenk paraşütlerle şenlendi. Aynı zamanda atlayışlarımız 3'lü gruplar halinde yapılıyor. Uçaklarımızdan bir tanesi Antonov AN-2. Bu uçak, dünyadaki en yaşlı çift kanatlı uçak. Paraşütçülerimiz için de aynı zamanda bir nostalji uçağı, çünkü bu uçakla daha önce birçok insan eğitim almış, atlayışlar yapmış. Antonov AN-2 uçaklar arasında, dünyada şu anda 'uçabilir durumda olan' tek uçak bizim havacılık merkezimizdeki Antonov AN-2. Paraşüt atlayışlarımız bu uçakla gerçekleşiyor. Aynı zamanda Cessna uçağımızla da atlayışlar yapılıyor. Bu şekilde keyifli, eğlenceli bir gün yaşıyoruz" diye konuştu.

'HALA KENDİMİ HAVADA HİSSEDİYORUM'

Atlayış yapan paraşütçülerden Hülya Erdem ise bu sporun tarifi mümkün olmayacak kadar mutlu ettiğini belirten Erdem, "Uzun bir aradan sonra tekrar atlayışa başladım. Arkadaşımla birlikte 7 bin feet yüksekliğe çıktık. Çok güzeldi. Hala kendimi havada hissediyorum. Ayaklarım yerde değil hala. Bu sporu yapmayı düşünen gençlerimize de bir an önce başlamalarını tavsiye ederim" ifadelerini kullandı. Sivrihisar Havacılık Merkezi'ndeki paraşüt etkinliği yarın sona erecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir / Saricakaya Engin ÖZMEN

2023-07-08 14:57:52