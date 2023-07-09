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        Devrilen TIR´ın sürücüsü yaralandı, meyve yükü yola saçıldı

        DHA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 19:55
        Devrilen TIR´ın sürücüsü yaralandı, meyve yükü yola saçıldı

        Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada TIR'da bulunan meyveler ise yola saçıldı. 

        Kaza, Eskişehir-Bursa karayolu Gündoğdu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ramazan Sağlam yönetimindeki 32 KH 099 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şoför kabinine sıkışan sürücü Sağlam, itfaiye ekiplerince araç camı kırarak çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sağlam, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen TIR´ın kasalarla taşıdığı meyve yükü ise kazada yola saçıldı. Eskişehir-Bursa karayolu meyveler nedeniyle tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

        2023-07-09 19:54:42

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