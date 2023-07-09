Sulama göletinde boğuldu

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de sulama göletine düşerek boğulan Soner Sınır´ın (18) cansız bedeni dalgıçlar tarafından bulundu.

Odunpazarı ilçesine bağlı Gündüzler Mahallesi'ndeki sulama göletine giden Soner Sınır, bir süre sonra suya düşerek gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine gölete AFAD, AKUT, jandarma, itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıçların yaptığı arama çalışmasının ardından Soner Sınır´ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Sınır, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-07-09 22:00:27