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        Fünye ile patlatılan şüpheli valizden ders kitapları çıktı

        DHA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 20:19
        Fünye ile patlatılan şüpheli valizden ders kitapları çıktı

        Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin çöp kutusunun yanına bıraktığı şüpheli valiz bomba imha ekiplerince kontrollü olarak fünyeyle patlatıldı. Valizden ders kitapları çıktı.

        Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Porsuk Çayı yakınındaki bir çöp kutusu yanında valiz görenler, bomba şüphesiyle polise ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri valiz çevresine güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı. Valizin bulunduğu alanın karşısındaki çay bahçesi de tedbiren boşaltıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi´nde görevli bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giyerek valizi kontrollü olarak fünye ile patlattı. Şüpheli valizden ders ve üniversiteye hazırlık kitapları çıktı. Polis ekiplerince kitaplar ve valiz incelemeye alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

        2023-07-10 20:18:49

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