Elektrik akımına kapılan kuş yangına yol açtı; 60 dönüm alan zarar gördü

ESKİŞEHİR,(DHA)-ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde konduğu direkte elektrik akımına kapılan kuş, yangına yol açtı. 8 farklı arazide 60 dönüm arazi zarar gördü.

Çukurhisar Mahallesi'nde ekili arazilerin olduğu 8 farklı tarlada yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile alevler yayıldı. Çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Mahalle sakinlerinin de desteği ile ekipler, yangını söndürdü. 60 dönüm alan zarar gördü. İncelemede, yangına direğe konarak, akıma kapılan bir kuşun yol açtığı belirlendi. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2023-07-11 14:33:34