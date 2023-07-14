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        Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 14 gözaltı

        DHA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 09:50
        Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 14 gözaltı

        Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR merkezli 7 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2´si kadın 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinin yanı sıra İstanbul, Bursa, İzmir, Diyarbakır, Mersin ve Kütahya'da örgütlü olarak `fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama´ suçlarına ilişkin şüphelileri takibe aldı. Bir süre izlenen 14 şüpheli polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan pompalı tüfek, çok sayıda cep telefonu ele geçirilirken, bilgisayarlarına da el konuldu. Eskişehir´e getirilen şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında fuhuş yaptığı tespit edilen şüphelilere ise toplam 110 bin lira idari para cezası uygulandı. Şüphelilerin, Eskişehir´de kiraladıkları bir villada bilgisayarlı `sistem odası´ kurdukları ve fuhuş ile aracılık işlemlerini buradan yönettikleri tespit edildi. Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN

        2023-07-14 09:49:38

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