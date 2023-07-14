Silahla vurup yaraladığı zabıta arkadaşından mahkemede özür diledi

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de mesai arkadaşı Seyhan Çelik´i (40) iş yerinde silahla iki el ateş ederek sırtından ve göğsünden yaraladığı iddiasıyla tutuklanan zabıta memuru Meriç Sakarya (36), ilk duruşmada psikolojik tedavi gördüğünü ve olayı hatırlamadığını söşyedi. Duruşmada yaraladığı Çelik´ten özür dileyen Sakarya, "Olayla ilgili hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Olayı sonradan avukat ve polislerden öğrendim. Çok üzgünüm. Neden olduğunu bilmiyorum. Kendisinden özür dilerim" dedi.

Tepebaşı Belediyesi´nde zabıta memuru olan Meriç Sakarya, 27 Şubat´ta görevli olduğu Uluönder Mahallesi Zabıta Müdürlüğü´ne geldi. Belinden çıkardığı tabancayla mesai arkadaşı olan Seyhan Çelik´e 2 el ateş eden Sakarya olay yerinden kaçtı. Sırtı ve göğsünden yaralanan Çelik ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılıp, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye altına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kısa sürede yakalanan şüpheli Sakarya gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Meriç Sakarya, `Kasten öldürmeye teşebbüs´ suçlamasıyla tutuklandı.

24 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu sanık Meriç Sakarya hakkında 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´ne dava açtı. İddianamede Sakarya için `Kasten öldürmeye teşebbüs´ suçundan 13 yıldan 21 yıla kadar, `Ruhsatsız silah bulundurma´ suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

'UZUN SÜREDİR PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORUM'

Eskişehir 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Meriç Sakarya ile tedavisinin ardından taburcu edilen Seyhan Çelik ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada ilk savunmasını yapan sanık Meriç Sakarya, silahla yaraladığı mesai arkadaşından özür diledi. Sakarya, "Ben askeriye çıkışlıyım. Uzun süredir psikolojik tedavi görüyorum. Seyhan ile herhangi bir sorunum yok. Olayla ilgili hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Olayı sonradan avukat ve polislerden öğrendim. Çok üzgünüm. Neden olduğunu bilmiyorum. Kendisinden özür dilerim. Tahliyemi isterim" ifadelerini kullandı.

`10 YILLIK MESAİ ARKADAŞIM´

Yaralanan zabıta memuru Seyhan Çelik ise mesai arkadaşı olan Meriç Sakarya ile hiçbir sorun yaşamadıklarını belirterek, "Kendisi 10 yıllık mesai arkadaşım. Psikolojik tedavi gördüğünü biliyordum. Olaydan 15 gün önce bana tehdit içerikli mesajlar atmıştı ancak durumunu bildiğimden ciddiye almadım. İki hafta boyunca birlikte normal bir şekilde çalıştık. Hiçbir sorun yoktu. Olay günü birden arkamdan ateş edildi. Arkamı döndüğümde sanığın elinde silah vardı. Bir el daha ateş etti. Sanıktan şikayetçiyim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti ifadelerin ardından sanık Meriç Sakarya´nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 26 Ekim´e erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-07-14 16:31:21