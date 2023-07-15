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        Eskişehir´de 15 Temmuz şehidi polis Fatih Dalgıç mezarı başında anıldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 13:27
        Eskişehir´de 15 Temmuz şehidi polis Fatih Dalgıç mezarı başında anıldı

        Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR,(DHA)FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, meslektaşlarına yardım etmek için gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi'nde çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fatih Dalgıç (26), memleketi Eskişehir'de mezarı başında anıldı.

        Eskişehir'in Çiftiler ilçesine bağlı Alikan Mahallesi'nde oturan İsmet ve Asiye Dalgıç çiftinin 5 çocuğundan biri olan Fatih Dalgıç, polis olduktan sonra İstanbul'da 5 yıl görev yaptı. Daha sonra Şırnak'a atandı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan ancak 15 Temmuz darbe girişimi gecesi izinli olarak İstanbul'da bulunan Dalgıç, meslektaşlarına destek ve yardım için Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliği'ne gitti. Dalgıç, burada darbecilerin açtığı ateş nedenle vurularak şehit oldu.

        MEZARINA KIRMIZI GÜLLER BIRAKILDI

        Şehit Dalgıç'ın Çifteler ilçesine bağlı Alikan Mahallesi'ndeki mezarı başındaki anmaya Eskişehir Vali Yardımcısı Kubilay Ant, Eskişehir Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan ile şehidin annesi Asiye Dalgıç katıldı. Anma programında şehit polis memuru Fatih Dalgıç´ın mezarına kırmızı güller bırakıldı. İl Müftüsü Bekir Gerek'in duasının ardından saygı atışı yapılırken, programa katılanlar şehit polis memuru Fatih Dalgıç´ın aynı mahalledeki ailesinin evini ziyaret etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN

        2023-07-15 13:26:04

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