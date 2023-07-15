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        Kayıp alzheimer hastası, tarlada ölü bulundu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 18:55
        Kayıp alzheimer hastası, tarlada ölü bulundu

        ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´in Mihalıççık ilçesinde, kaldığı yaşlı bakımevinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Mehmet Taşkın (70), aramakurtarma ekiplerince bir tarlada ölü olarak bulunurken, birlikte bakımevinden çıktığı arkadaşı Osman Nalbant (70) ise bir evin bahçesinde sağ olarak bulundu.

        Mihalıççık ilçesindeki Mehmet Taşkın ile arkadaşı Osman Nalbant, dün öğle saatlerinde kaldıkları yaşlı bakımevinden çıktı. Bir daha geri dönmeyen Taşkın ve Nalbant´ın yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. İki arkadaşın bulunması için polis, jandarma, AFAD, AKUT, İHH Arama Kurtarma ekibi, Eskişehir İz Arama Kurtarma Derneği, Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ve Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK), Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ilçede arama çalışması başlattı.

        Gün boyu süren aramaların ardından kayıp iki arkadaştan Osman Nalbant bir evin bahçesinde sağ olarak, alzheimer hastası olduğu öğrenilen Mehmet Taşkın ise ilçe yakınlarındaki bir tarlada ölü olarak bulundu. Taşkın´ın cenazesi polis ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Osman Nalbant ise sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye götürüldü.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR, (DHA)

        2023-07-15 18:54:27

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