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        7 ilde devre mülk dolandırıcılığı operasyonu; 6 gözaltı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 17:48
        7 ilde devre mülk dolandırıcılığı operasyonu; 6 gözaltı

        ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda devre mülk dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen 6 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, devre mülk dolandırıcılığına ilişkin çalışma başlattı. Polis, 6 kişiyi şüpheli olarak belirleyip, takibe aldı. Şüphelilerin, devre mülk sahiplerinden müşteri bulma vaadiyle para aldığı ve birden fazla kişiye kiralayıp, dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Eskişehir'in yanı sıra Adana, Erzincan, Antalya, Diyarbakır, Ankara ve Sakarya'da eş zamanlı baskınlarla 6 şüpheli yakalandı. Eskişehir'e getirilen şüpheliler, ifadeleri sonrası adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

        2023-07-17 17:47:03

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