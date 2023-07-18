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        Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 11:49
        Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´in Mihalıççık ilçesinde karşı yönden gelen buğday yüklü traktöre çarpan otomobilin sürücüsü Süleyman Kandemir (62) hayatını kaybetti.

        Kaza, Mihalıççık ilçesi Korucu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Süleyman Kandemir´in kontrolünü yitirdiği 26 DB 018 plakalı otomobil karşı yönden gelen Mansur Zafer (76) idaresindeki 26 YA 334 plakalı buğday yüklü traktöre çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Kandemir, hayatını kaybetti. Traktör sürücüsü Zafer ise kazayı yara almadan atlattı.

        Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Süleyman Kandemir´in cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

        2023-07-18 11:48:57

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