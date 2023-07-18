Başsavcılık, Zerin´in ölümünde sevgilisinin beraat kararına itiraz edileceğini açıkladı

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR Cumhuriyet Başsavcılığı, 2'nci kattaki evinin penceresinden düşen Zerin Kılınç'ın (36) ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan ve dünkü duruşmada beraat eden sevgilisi Yılmaz Sazak (34) hakkındaki mahkeme kararına itiraz edileceğini açıkladı. Başsavcılık açıklamasında, "Her ne kadar beraat kararı verilmiş ise de suçun sabit olduğu, delillerin mahkumiyete yeterli olduğu ve sanığın cezalandırılması gerektiği göz önünde bulundurularak mahkeme kararına karşı gerekçeli kararın tebliği sonrasında istinaf talebinde bulunulacaktır" denildi.

Emek Mahallesi'nde sevgilisi Yılmaz Sazak ile oturan, 12 yaşında kız çocuğu annesi Zerin Kılınç, geçen yıl 20 Haziran'da saat 21.30 sıralarında binanın 2'nci katındaki evinin penceresinden düştü. Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kılınç, kurtarılamadı. İlk otopsi incelemesinde; Kılınç'ın yüksekten düşmeye bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi. Evdeki incelemede ise yerde ve kapıda kan lekeleri, cam kırıkları, kırılmış kül tablası olduğu tespit edildi. İfadesi alınıp, serbest bırakılan Yılmaz Sazak, 7 ay sonra yeniden gözaltına alındı. Sazak, bu kez 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

Eskişehir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Yılmaz Sazak hakkında savcı, sevgilisi Zerin Kılınç'ı pencereden iterek, ölümüne yol açtığı suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi ile mütalaa hazırladı. Savcı, mütalaasında Sazak'ın, Zerin'in çalıştığı iş yerindeki müdürü ile ilişkisinin olduğunu iddia edip, tartıştığı ve tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini belirterek, "Olay tarihinde maktulün ikametinde taraflar arasında tartışmanın çıktığı, sanığın maktulü darbettiği, süpürge sapıyla maktule vurduğu, kül tablası fırlattığı, olay esnasında pencereye yakın olan maktulü itme sonucu yere düşürerek ölümüne sebep olduğu, bu suretle atılı suçları işlemiş olduğu anlaşılmaktadır" dedi.

MAHKEMEDEN BERAAT ETTİ

Eskişehir 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi dün görülen karar duruşmasında sanık Yılmaz Sazak´ın Zerin Kılıç´ı pencereden iterek öldürdüğüne dair somut delil olmadığını belirterek beraatine karar verdi. Mahkeme kararında, "Sanığın üzerine atılı suçu işlediği her türlü şüpheden uzak, kesin, somut ve inandırıcı delillerle sabit görülmediğinden, `şüpheden sanık yararlanır´ ilkesi gözetilerek beraatına karar verildi" denildi. Ayrıca sanık Yılmaz Sazak hakkında `kadına karşı tehdit´ suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verilirken, bu ceza da ertelendi. Sanık Sazak'ın tahliyesine karar verildi.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ EDECEK

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Yılmaz Sazak´ın beraat ettiği mahkeme kararına, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından itiraz edileceğini açıkladı. Başsavcılık açıklamasın, "Sanık Yılmaz Sazak hakkında `Kasten Öldürme´ suçundan Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama neticesinde her ne kadar beraat kararı verilmiş ise de suçun sabit olduğu, delillerin mahkumiyete yeterli olduğu ve sanığın cezalandırılması gerektiği göz önünde bulundurularak mahkeme kararına karşı Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca 5. Ağır Ceza Mahkemesine müddeti muhafaza talebinde bulunulmuş olup, gerekçeli kararın tebliği sonrasında istinaf talebinde bulunulacaktır" denildi.

AİLESİ KARARA İSYAN ETMİŞTİ

Zerin Kılınç´ın ölümüne ilişkin davanın dün görülen karar duruşmasında, sanık Yılmaz Sazak beraat etmiş, Kılınç ailesi ise karara isyan etmişti. Adliye çıkışında Zerin Kılınç'ın annesi Telli Özokçu, kız kardeşi Aysun Kılınç, ablası Zeynep Altunluoğlu, babası Dede Kılınç gözyaşlarına boğuldu. Zerin Kılınç´ın ablası Zeynep Altunluoğlu ise baygınlık geçirmişti. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-07-18 18:24:11