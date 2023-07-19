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        Eskişehir´de 30 dönüm arpa tarlası yandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 12:46
        Eskişehir´de 30 dönüm arpa tarlası yandı

        ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´in Seyitgazi ilçesindeki arpa tarlasında çıkan yangın, orman yangın gözetleme kulesindeki görevlilerce erken fark edilerek büyümeden söndürüldü. Yangında 30 dönüm arpa tarlası kül oldu. 

        Seyitgazi ilçesindeki Akın Mahallesi mevkindeki arpa tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yakın bölgedeki Seyricek orman yangın gözetleme kulesindeki görevliler yoğun dumanları gördü. Görevliler, belediye itfaiye ve Kırka´da konuşlu bulunan orman ilk müdahale ekibine bilgi verdi. Ekiplerin erken müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü. Yaklaşık 1 saat süren yangın söndürme çalışmalarına bölgede bulunan Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin de eşlik etti. Yaklaşık 30 dönüm arpa tarlasının kül olduğu yangının çıkış nedeniyle ilgili İnceleme sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

        2023-07-19 12:45:41

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