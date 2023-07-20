Eskişehir'de kınalı keklikler doğayla buluştu

Sarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'DE, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5'inci Bölge Müdürlüğü'nün, `Avlaklarda Yaban Hayatını Destekleme´ ve `Süne Zararlısı ile Keklikle Biyolojik Mücadele´ programı kapsamında 600 kınalı keklik, doğaya bırakıldı.

Sivrihisar ilçesinde, DKMP Eskişehir Müdürlüğü ekipleri, biyoçeşitliliği artırmak amacıyla çalışma yaptı. Yetiştirilen 600 kınalı keklik, DKMP Alpu Şefi Zeki Işın, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Orman İşletme Şefi ve yöre halkının katıldığı etkinlikle Sivrihisar ilçesindeki uygun noktalarda doğaya salındı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, doğaya bırakılan kekliklerin tabiatta tutunma, bulunduğu ortama adapte olma ve kendileri için yaşam alanı oluşturma sürecinde en az 1 aylık zamana ihtiyaç duyduklarını açıkladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir / Sivrihisar Sarp DEMİRHAN

2023-07-20 15:28:22