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        Çocuğuyla kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı kadın, ağır yaralandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 12:00
        Çocuğuyla kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı kadın, ağır yaralandı

        Sarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de çocuğuyla birlikte kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı Nursel E. (49), ağır yaralandı.

        Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Odunpazarı ilçesi Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı'nda meydana geldi. Ali D.'nin (73) hızlı girdiği virajda kontrolünü kaybettiği 34 DD 5135 plakalı otomobili, kaldırıma çıktı. Otomobil, bu sırada kaldırımda oğluyla birlikte yürüyen Nursel E.'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Nursel E.´nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kazanın ardından otomobil sürücüsü Ali D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir / Merkez Sarp DEMİRHAN

        2023-07-21 11:59:18

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