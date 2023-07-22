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        Eskişehirli işitme engelli güreşçilerden 2 madalya

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 15:58
        Eskişehirli işitme engelli güreşçilerden 2 madalya

        Sarp DEMİRHAN / ESKİŞEHİR,(DHA)Bursa'da 19-21 temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen  Türkiye İşitme Engelliler Güreş  Şampiyonası'na, Eskişehir'den katılan  Ahmet Oğuz Çoşar gümüş, Recep Karakuş  ise bronz madalya kazandı.Bursa Osmangazi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası  düzenlendi. Müsabakalara, Eskişehir'den katılan 2 sporcu elde ettikleri derecelerle madalya almaya hak kazandı. Sporculardan Ahmet Oğuz Coşar, 92 kilogram kategorisinde çıktığı minderde Türkiye ikinciliği elde ederek gümüş madalyanın sahibi olurken, 77 kilogramda mücadele eden Recep Karakuş ise bronz madalyanın sahibi oldu.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir / Merkez Sarp DEMİRHAN

        2023-07-22 15:57:09

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