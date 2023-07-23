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        KPSS´ye koşarak yetişmeye çalıştılar

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 11:56
        KPSS´ye koşarak yetişmeye çalıştılar

        Sarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans oturumu saat 10.15'te başladı. Sınav merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşurken, bazı adaylar son anda koşarak sınava yetişti. Geç kalan adaylar ise sınava alınmadı.

        KPSS lisans oturumu için sınava girecek adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde yoğunluk oluşturdu. Adaylar, sınavdan yaklaşık 1 saat önce görevliler tarafından sınav belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek, sınava girecekleri salona alındı. Bazı adaylar koşarak sınava yetişmeye çalışırken, saat 10.00´da kapıların kapanmasının ardından gelen adaylar, salonlara alınmadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir / Merkez Sarp DEMİRHAN

        2023-07-23 11:55:37

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