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        Eskişehir'de Porsuk Çayına düşen iki kişiden 1'i kalp masajıyla hayata döndürüldü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 21:21
        Eskişehir'de Porsuk Çayına düşen iki kişiden 1'i kalp masajıyla hayata döndürüldü

        Sarp DEMİRHAN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de Porsuk Çayı'na düşen İlyas Yalman (25) çevredekiler tarafından kısa sürede kurtarılırken, akıntıda kaybolan Mustafa Turunç (20), itfaiye ekiplerince sudan çıkarıldı. Kalbi duran Turunç, sağlık ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndürüldü.

        Olay, saat 17.30 sıralarında Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde yer alan Mustafa Arat parkında meydana geldi. İlyas Yalman ve Mustafa Turunç bilinmeyen nedenle parkın içinden geçen Porsuk Çayı'na düştü. İlyas Yalman, çevredeki vatandaşların yardımıyla kısa sürede sudan çıkarılırken, Mustafa Turunç akıntıyla sürüklenerek kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, Turunç'u kurtarmak için çalışma başlattı. Porsuk Çayı içinde arama yapan itfaiye ekipleri, Turunç'u sudan çıkardı. Yapılan kontrollerde nabzının atmadığını tespit edilen Mustafa Turunç, sağlık ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndürdü. Suya düşen iki genç daha sonra Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir / Odunpazarı Sarp DEMİRHAN

        2023-07-23 21:20:56

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